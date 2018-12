Bigg Boss 12: तेज दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती हुए श्रीसंथ, पत्नी ने दी जानकारी

बिग बॉस 12 में छाये पॉपुलर कंटेस्टेंट श्रीसंत के फैंस के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। खबर है कि श्रीसंत की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसके कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की है। खबरें आ रही है कि श्रीसंथ को सिर में काफी चोटें आई है और घर में तुरंत ही डॉक्टर को भी बुलाया गया, जिन्होंने श्रीसंथ की मरहम पट्टी की।

श्रीसंथ की वाइफ भवनेश्वरी श्रीसंत ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। भुवनेश्वरी ने ट्वीट कर लिखा- जब मुझे पता चला कि श्रीसंत की तबियत बिगड़ने की वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट किया गया है तो परेशान हो गई थी। मेरी बिग बॉस की टीम से बात हुई है।

भुवनेश्वरी के मुताबिक- बिग बॉस की टीम बता रही है कि अभी श्री ठीक हैं। भुवनेश्वरी आगे लिखती हैं- श्रीसंथ को तेज दर्द के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हॉस्पिटल में उनका चेकअप और एक्स-रे किया गया। इसके बाद उन्हें वापस बिग बॉस के घर में भेज दिया गया है। श्री के लिए प्रार्थना करने वालों का शुक्रिया...।

आपको बता दें कि बीते वीकेंड में बिग बॉस के घर में श्रीसंथ सबसे विवादित और पॉपुलर कंटेस्टेंट बन गए हैं। बिग बॉस में बीते हफ्ते श्रीसंथ और सुरभि के बीच हाल ही में घर के अंदर काफी विवाद हुआ था। दरअसल कैप्टेंसी टास्क के दौरान श्रीसंथ ने सुरभि राणा को परेशान करने की कोशिश की थी। कैप्टेंसी टास्क में सुरभि ने जानबूझकर श्रीसंथ को धक्का दिया। इसी के साथ श्रीसंथ ने भी उन्हें भड़काने के लिए कई बातें कही।

