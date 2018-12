Bigg Boss 12:ग्रैंड फिनाले को लेकर श्रीसंत-दीपिका के रिश्ते में आई दरार

बिग बॉस 12 (Bigg Boss12) के ग्रैंड फिनाले (Grand Finale) में बस 2 ही सप्ताह बाकी है। ऐसे में अब घरवालों के बीच टिकट टू फिनाले को लेकर जंग शुरू हो चुकी है। बिग बॉस के घर में सबसे अच्छी बॉन्डिंग रखने वाले कंटेस्टेंट्स अपने बनाए गए रिश्तों को दाव पर लगाकर शो को जीतने की फिराक में हैं। यहां हम बात कर रहे हैं दीपिका कक्कड़ (Dipika Kakar) और श्रीसंत ( Sreesanth) की। जो एक दूसरे को भाई-बहन के रिश्ते का नाम दे चुके हैं। लेकिन ग्रैंड फिनाले के करीब आते ही ये भाई-बहन का रिश्ता बिखरता हुआ नजर आया।

दीपिका पर श्रीसंत चैनल के फेवरिट होने का कसा तंज

कल दिखाए गए शो की शुरुआत में ही श्रीसंत-दीपिका की नोक झोक देखने को मिलती है। दीपिका पर श्रीसंत चैनल के फेवरिट होने का तंज कसते हैं । इससे दीपिका अपना आपा खो देती हैं। वह श्रीसंत से इस बात पर बहस नहीं करने के लिए कहती हैं। श्रीसंत, दीपिका से कहते हैं कि उन्‍हें अपने परिवार से सिर्फ 6 वोट मिलेंगे। वह कहते हैं कि दीपिका और करणवीर फिनाले में जाएंगे। दीपिका चली जाती हैं और बाद में भी दोनों इस बारे में डिस्‍कस करते दिखते हैं। दीपिका उन पर गुस्‍सा हो जाती हैं और कहती हैं कि उन्‍होंने भी जीवन में काफी संघर्ष किया है।

श्रीसंत का कॉमेंट्स सुनकर दीपिका रोने लगती हैं। सुरभि, दीपिका को गले लगाती हैं और करणवीर, श्रीसंत को समझाने की कोशिश करते हैं। बाद में दीपिका से श्रीसंत अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं , लेकिन वह अब भी नाराज रहती हैं। दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और एक-दूसरे पर ही उंगली उठाने लगते हैं। श्रीसंत, दीपिका से कहते हैं कि उन्‍हें उनकी वजह से बुरा लगा ।

.@sreesanth36 hain naraaz kyunki 14th hafte mein aane ke baad unke aur @ms_dipika ke vichaar nahi mil rahe hain. What will happen next? #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/SMZ9psbR0x — COLORS (@ColorsTV) December 17, 2018

बिग बॉस ने यह रखा टास्‍क...

बिग बॉस घरवालों को इंट्रेस्‍ट‍िंग टास्‍क 'बिग बॉस फायर स्‍टेशन' देते हैं, जिसके जरिए उन्‍हें फिनाले वीक में डायरेक्‍ट एंट्री का मौका मिलेगा। फायर ब्रिगेड का सेटअप गार्डन एरिया में किया जाता है। यह निर्णय लिया जाता है कि, सभी प्रतिभागियों के पास फायरफाइटर्स होंगे। हर फायर अलॉर्म के साथ दो प्रतिभागियों को फायर ब्रिगेड में जाना है।

.@BiggBoss de rahe hain gharwalon ko ticket to finale jeetne ka mauka via BB Fire Station task! Catch all the action now. #BB12 #BiggBoss12 pic.twitter.com/CIU1QZ1QQ5 — COLORS (@ColorsTV) December 17, 2018

हर बिल्डिंग की खिड़की पर एक दूसरे कंटेस्टेंट की फोटो दिखाई जाएगी। फायर ब्रिगेड में मौजूद फायर फाइटर्स को आपस में तय करना है कि वे फिनाले वीक के लिए किसे बचाएंगे। दूसरे प्रतिभागी को उसके नाम पर हाफ क्रॉस दिया जाएगा और उसके पास खुदको बचाने के दो मौके होंगे। अगर किसी प्रतिभागी के नाम पर फुल क्रॉस हुआ तो वह फिनाले की रेस से एलिमिनेट हो जाएगा।

आज शो में करणवीर करेंगे टास्क के दौरान सभी हदे पार ...

आज के एपिसोड में करणवीर, श्रीसंत के क्रिकेट करियर पर उंगली उठाते नजर आएंगे। इसके बाद दोनों के बीच काफी बहस होगी।