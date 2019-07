Spider Man Far From Home Box Office Collection: फिल्म ने की इतने करोड़ की कमाई, तोड़े ये रिकॉर्ड

Spider Man Far From Home Box Office Collection: हाल ही में हॉलीवुड फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम रिलीज हुई है। इसे रिलीज हुए चार दिन हो चुके हैं। और ओपनिंग वीकेंड पर ही फिल्म ने 46 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।

बताते चलें कि भारत में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम 4 जुलाई को रिलीज हुई थी। ये करीब 1945 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है। जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी उसी दिन इस फिल्म ने 10.05 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी। वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 8.79 करोड़ की, शनिवार को 12.41 करोड़ और रविवार को 15.41 करोड़ की शानदार कमाई की थी।

#SpiderManFarFromHome witnesses substantial growth on Day 3 and 4... A 4-day *extended weekend* has ensured a superb total... Weekdays crucial... Thu 10.05 cr, Fri 8.79 cr, Sat 12.41 cr, Sun 15.41 cr. Total: ₹ 46.66 cr Nett BOC. India biz. All versions. #SpiderMan

चार दिनों का टोटल कलेक्शन देखा जाए तको फिल्म ने 46.66 करोड़ रुपये की कमाई की। बताते चलें कि अभी तक भारत में जितनी भी स्पाइडरमैन सीरीज रिलीज हुई हैं उसमें से इस सीरीज ने सबसे ज्यादा कमाई की है।

#SpiderManFarFromHome highlights...

⭐️ Biggest *opening weekend* for Sony Pictures in #India.

⭐️ Biggest *opening weekend* for #SpiderMan franchise in #India.

⭐️ Second biggest *opening weekend* for a #Hollywood film in #India [2019 releases], after #AvengersEndgame.