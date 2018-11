Priyanka Chopra Nick Jonas wedding: लाल कुर्ते में बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी प्रियंका की जेठानी, देखें photos

#joejonas and #SophieTurner look beautiful in Indian attire for #priyankachopra #nickjonas #wedding #Puja #pictureperfect #manavmanglani #nickyankawedding #nickyankakishaadi @manav.manglani

A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani) on Nov 27, 2018 at 11:06pm PST