प्रियंका चोपड़ा की जेठानी सोफी टर्नर के पोस्ट से मचा हल्ला, लग रहे बाईसेक्शुअल होने के कयास

गेम ऑफ थ्रोन ऐक्टर और प्रियंका चोपड़ा की जेठानी सोफी टर्नर सुर्खियों में हैं। वजह है उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी। उन्होंने प्राइड मंथ के सेलिब्रेशन पर एक पोस्ट किया था। इसमें लिखा था कि टाइम स्ट्रेट नहीं है और न ही मैं। इस पर लो उनके बाईसेक्शुअल होने के कयास लगा रहे हैं। उनकी इंस्टा स्टोरी का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। बता दें कि सोफी निक जोनस के भाई जो जोनस की पत्नी हैं और उनके एक बेटी भी है।



स्टिकर में लिखा दिखा, हटो मैं गे हूं

सोफी टर्नर की इंस्टाग्राम स्टोरी चर्चा में है। उन्होंने प्राइड मंथ (यूएस में LGBTQ जून के मंथ में सेलिब्रेट करते हैं) के सेलिब्रेशन के तौर पर इसे लगाया था। इसमें कई कैप्शंस और एनिमेटेड स्टीकर्स थे। स्टोरी में लिखा था, ये प्राइड मंथ है बेबी। टाइम स्ट्रेट नहीं है और न ही मैं। इसमें एक स्टिकर दिख रहा था जिसमें लिखा था, हटो मैं गे हूं, बाई प्राइड, गे प्राइड जैसे स्टिकर्स भी थे।



सोफी के फैन्स लगा रहे हैं कयास

सोफी के फैन्स उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ट्विटर पर रिऐक्शंस दे रहे हैं। एक ने लिखा है, सोफी टर्नर करीब 20 इंस्टा जिफ से लोगों को याद दिला रही हैं कि वह बाईसेक्शुअल हैं, हमें ये देखकर अच्छा लगा। एक और ने लिखा है, सोफी टर्नर ने कन्फर्म कर दिया कि वह बाईसेक्शुअल हैं??? वहीं उनके कई फैन्स ने उनका सपोर्ट किया है।

did sophie turner just come out via unhinged Instagram story... queen pic.twitter.com/Q1Z2fNCzAi

you’re telling me sophie turner is bi and she married joe jonas instead of me??????