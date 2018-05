'सूर्यवंशम' के 19 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया पर लोगों का ऐसा था रिएक्शन, बोले-...

साल 1999 में आई फिल्म सूर्यवंशम को रिलीज हुए 19 साल हो चुके हैं। 21 मई 1999 को रिलीज हुई इस फिल्म ने थिएटर से ज्यादा टीवी पर सुर्खियां बंटोरी। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिसपॉन्स मिला था। फिल्म में अमिताभ डबल रोल में नजर आ रहे हैं। फिल्म का मुख्य किरदार 'हीरा ठाकुर' लोगों के बीच काफी फेमस है। इतना ही नहीं टीवी पर फिल्म को इतनी बार दिखाया जा चुका है कि दर्शकों को फिल्म के सीन्स और डायलॉग तक याद हो गए हैं। इस बार फिल्म की 19वीं सालगिरह पर ट्वीटर पर भी फिल्म को लेकर यूजर्स ने खूब ट्रोल किया। सूर्यवंशम को टीवी पर बार-बार दिखाए जाने पर यूजर्स ने खूब मजाक उड़ाया।

When in doubt, always bet on #Suryavansham 😂😂 — Pradeep Maan (@pradeepmaan13) May 20, 2018

Cheers to the 19 years people have been complaining with SetMax showing #Sooryavansham every frigging Sunday pic.twitter.com/FFmCyd9alR — Sanchita Jain (@sanchitajain96) May 21, 2018

My all time favorite .. Zeher waali kheer ... I Love Sooryavansham #19YearsOfSooryavansham — Crush Ka Bhai (@CartikPatel) May 21, 2018

इतना ही नहीं, अमिताभ अकसर अपनी फिल्मों की सालगिरह पर ट्विटर पर कुछ यादें शेयर करते हैं। लेकिन इस बार उन्हें एक यूजर के ट्वीट को री-ट्वीट करना भारी पड़ गया। उन्होंने एक यूजर के कमेंट को ही री-ट्वीट कर दिया। और लोगों ने उन्हें इसी पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। आइए डालते हैं एक नजर लोगों के ट्वीट्स पर...

आलिया-रणबीर के रिलेशन की खबरों के बीच ऋषि कपूर ने भट्ट परिवार को कही ये बात