कोरोना मरीज की मदद के ट्वीट पर सोनू सूद पर फिर उठे सवाल, लोग बोले- एक्टर पर केस कर दो

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना के मुश्किल दौर में जरूरतमंदों की मदद करने को लेकर जबरदस्त सुर्खियों में रहते हैं। वो अपने घर के बाहर आए लोगों से लेकर सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे यूजर्स से बात करके उन तक मदद पहुंचाने का काम कर रहे हैं। वहीं हाल ही में उनके एक पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं। इस पोस्ट में सोनू द्वारा कही गई बात को एक डीएम ने नकार दिया है, जिसके बाद कुछ यूजर्स ने सीएम से सोनू सूद पर केस करने की मांग कर डाली है। हालांकि, अभी तक इस मामले पर एक्टर की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सोनू सूद के ट्वीट पर उठे सवाल

दरअसल, हाल ही में उडीसा के गंजाम जिले के कलेक्टर और DM के ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर किया गया है। जिसमें सोनू सूद के ट्वीट का स्क्रीनशॉट शामिल है। सोनू ने इसमें एक कोरोना मरीज के लिए मदद मांग रहे पोस्ट के जवाब में कहा है कि 'चिंता मत करें, बरहामपुर के गंजाम सिटी अस्पताल (DCHC) में बेड का इंतजाम कर दिया गया है'।

We don’t received any communication from @SoodFoundation or @SonuSood . Requested patient is in Home isolation and stable. No bed issues @BrahmapurCorp is monitoring it. 🙏🙏 @CMO_Odisha pic.twitter.com/oDeSrzpE3t — Collector & District Magistrate, Ganjam (@Ganjam_Admin) May 17, 2021

डीएम की ओर से जारी किया गया स्टेटमेंट

सोनू के इस पोस्ट पर कलेक्टर और DM के ऑफिशियल ट्विटर एकाउंट से जवाब दिया गया है। जिसमें कहा गया है कि 'हमें सोनू सूद फाउंडेशन या फिर अभिनेता की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। बताया गया मरीज होम आइसोलशन में है और उसकी हालत स्थिर है। बेड की कोई समस्या है ही नहीं। बहरामपुर मुनिसिपल कॉर्पोरेशन इसकी निगरानी कर रही है। सीएमओ उड़ीसा'।

Authorities @CMO_Odisha should file a case against these misleading, PR and sensationalistic stunts by Sonu Sood. — 🇮🇳AMAZING AD🇮🇳 (@AMAZING_AD_) May 17, 2021

Why did everyone delete their tweets after taking help from Sonu Sood? pic.twitter.com/Z502XyhtEB — Pragati😇 (@pragatisart) May 17, 2021

एक्टर पर केस पर दो...

वहीं, इस मामले पर सोशल मीडिया पर लोगों की ताबड़तोड़ प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। एक यूजर ने लिखा- 'प्रशासन, उड़ीसा के सीम को सोनू सूद के इस पीआर और सनसनी फैला रहे इस मामले पर केस कर देना चाहिए'। वहीं दूसरे यूजर ने एक स्क्रीनशॉट के जरिए बताया है कि किस तरह सोनू सूद से मदद मांगने वाले लोग संदेहास्पद तरीके से अपने पोस्ट डिलीट कर रहे हैं।