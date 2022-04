'आचार्या' में चिरंजीवी के साथ बदले फाइट सीन को लेकर सोनू सूद ने किया खुलासा, बोले- लोग नहीं चाहते कि...

फिल्म आचार्य आज 29 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म में चिरंजीवी के साथ सोनू सूद का एक एक्शन सीन बदल दिया गया था। अब इस पर एक्टर ने खुलासा किया है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया।

