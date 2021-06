सोनू सूद ने शेयर किए थ्रोबैक फोटोज, फैन बोला- 'किसी की नजर न लगे भाई'

कोरोना काल के मसीहा कहलाने वाले सोनू सूद सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं, हालांकि सोनू सूद सोशल मीडिया पर दूसरों की मदद के लिए एक्टिव रहते हैं लेकिन इस बीच सोनू सूद ने अपनी थ्रोबैक फोटोज शेयर की हैं, जो देखते ही देखते वायरल हो गई हैं।

सोनू को याद आए पुराने दिन

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर अपनी मॉडलिंग के दिनों की तस्वीरें शेयर की हैं। सोनू सूद द्वारा शेयर की गईं तस्वीरें मुंबई की हैं, जब वो मॉडलिंग किया करते थे। सोनू सूद की थ्रोबैक फोटो को फैन्स खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट्स व लाइक्स के साथ अपना प्यार जाहिर कर रहे हैं। किसी फैन ने 'वाओ' लिखा तो किसी फैन ने 'सुपर्ब' लिखा। वहीं एक फैन ने लिखा- किसी की नजर न लगे भाई।

कैसा है लुक

बात सोनू सूद के लुक की करें तो उन्होंने जींस के साथ एक लॉन्ग कोट पहना हुआ है। वहीं एक फोटो में जहां वो दीवार से टिककर पोज दे रहे हैं तो वहीं दूसरी फोटो में वो फोन पकड़े पोज दे रहे हैं। इस फोटो शूट में सोनू सूद का लुक काफी इंटेंस दिख रहा है।

कवरपेज पर सोनू

याद दिला दें कि सोनू सूद ने अपने ट्विटर हैंडल पर स्टारडस्ट मैगजीन के कवर को शेयर किया था, जिसमें वो पोज देते नजर आ रहे हैं। मैगजीन पर लिखा था कि "क्या 'रियल' हीरो सोनू सूद ने दूसरे 'रील' हीरोज से मार्च छीन लिया है?" अभिनेता ने पोस्टर शेयर करते हुए कहा कि सालों पहले उन्होंने स्टारडस्ट मैगजीन शूट के लिए ऑडिशन दिया था लेकिन वो रिजेक्ट हो गए थे। सोनू vs लिखा था कि 'वो दिन ऐसा था जब मैंने पंजाब से स्टारडस्ट के ऑडिशन के लिए अपनी तस्वीरें भेजी थीं लेकिन मैं रिजेक्ट हो गया था। आज मैं स्टारडस्ट के इस प्यारे से कवर के लिए शुक्रिया कहता हूं। आभार।'

There was a day when I had sent my pictures from Punjab for an audition of Stardust, but got rejected.

Today want to thank Stardust for this lovely cover.

Humbled ❣️🙏

@sumita11 @Stardust_Magna @vedishnaidu @ashok_dhamankar pic.twitter.com/lQj6CLgxg3