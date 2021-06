सोनू सूद ने की कैंसर मरीज की मदद, देखते ही पैर छूने लगा शख्स, अभिनेता ने कहा- ‘मुश्किलें देख दिल टूट जाता है’

सोनू सूद पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से लोगों की मदद करते आ रहे हैं। इस बीच उनके चाहने वालों की तादाद भी बढ़ी है। अब तो लोग उनसे मिलने के लिए उनके घर के बाहर पहुंच जाते हैं। सोनू उन्हें निराश नहीं करते और कई बार तुरंत उनकी नौकरी लगवाने से लेकर उनके इलाज की व्यवस्था करते हुए देखे गए हैं।

दिल को छू लेने वाला है वीडियो

सोमवार को सोनू सूद ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें एक कैंसर मरीज उनसे मिलने पहुंचा था।

साझा किया गया वीडियो दिल को छू लेने वाला है। अभिषेक नाम का युवा सोनू सूद को देखते ही रोने लगता है और उनके पैर छूता है। सोनू सूद उसे चुप कराते हुए दिखते हैं। करीब 10 घंटे पहले शेयर किए गए इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर अभी तक 23 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है।

लोगों से की ये अपील

सोनू सूद वीडियो के साथ कैप्शन में लिखते हैं कि ‘पूरे देश मे जिस तरह लोग मुश्किलों से जूझ रहे हैं वह दिल तोड़ने वाला है, हालांकि अब कोविड 19 के केस कम हो रहे हैं लेकिन कुछ परिवारों की स्थिति अभी भी वैसी ही है।

मिलिए अभिषेक से जिसने अपनी सुनने की क्षमता खो दी और वो अभी भी इलाज पर है। उसके इतने प्यार से अभिभूत हूं और उसके जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। लोगों से अपील है कि वो आगे आएं, हम मिलकर लोगों की मदद करें जिससे वो इन परेशानियों से उबर सकें।‘

ट्विटर पर भी किया पोस्ट

वहीं ट्विटर पर एक यूजर ने इसी वीडियो को साझा किया है। उसने लिखा कि 'अभिषेक जैन कैंसर से जूझ रहा है। वह बस सोनू सूद से मिलना चाहता था। सोनू सूद को देखने के बाद उसके आंसू नहीं रुक रहे थे।' यूजर के ट्वीट पर सोनू सूद लिखते हैं कि ‘मैंने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा किया है जिससे हर दिन लोगों का इतना प्यार मिल रहा है।‘



I must have done something right in my life that people shower so much of love everyday. I pray that all their miseries end.

Humbled, 🙏 https://t.co/b5PVpiOTWn