सोनू सूद ने बीयर के साथ दिया भुजिया का ऑफर, जानें क्या है पूरा मामला

Sonu Sood एक बार फिर से अपने ट्वीट के लिए सुर्खियों में हैं। उनके एक फॉलोअर ने बीयर की डिमांड की तो सोनू ने उनको बीयर के साथ भुजिया भी ऑफर की है। हालांकि ये मजाक था पर ट्वीट वायरल है।

टीम, लाइव हिंदुस्तान,मुंबई Kajal Sharma Wed, 06 Apr 2022 05:18 PM

इस खबर को सुनें