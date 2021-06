IAS की तैयारी करने वाले छात्रों को फ्री कोचिंग देंगे सोनू सूद

बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना वायरस की पहली लहर से लेकर दूसरी लहर तक जरूरतमंदों की लगातार मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं वह गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अपील भी कर चुके हैं। इसी बीच एक्टर ने शिक्षा के क्षेत्र में एक और सराहनीय काम करने का फैसला किया है।

''संभवम'' नाम से शुरू किया पहल

जी हां! एक्टर ने अब सिविल सर्विस परीक्षा (यूपीएससी) की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कोचिंग स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी एक्टर ने खुद अपने सोशल पोस्ट से की है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि IAS एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों की मदद के लिए उन्होंने एक नई पहल ''संभवम'' शुरू की है।

Karni hai IAS ki tayyari ✍️

Hum lenge aapki zimmedari 🙏🏻



Thrilled to announce the launch of 'SAMBHAVAM'.

A @SoodFoundation & @diyanewdelhi initiative.



Details on https://t.co/YO6UJqRIR5 pic.twitter.com/NvFgpL1Llj