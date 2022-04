Acharya में सोनू सूद का सीन आते ही क्रेजी हुए फैन्स, एक्टर ने कहा- ‘इतने प्यार के लायक नहीं’

आचार्य को लेकर सोनू सूद के फैन्स में जबरदस्त क्रेज देखा जा रहा है। फैन्स ने सिनेमाघरों के बाहर पोस्टर उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाया और पटाखे भी फोड़े। एक्टर ने वीडियो शेयर कर अपना रिएक्शन दिया है।

इस खबर को सुनें