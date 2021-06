25 साल के कोरोना मरीज की मौत से बेहद दुखी हैं सोनू सूद, बोले- पता था नहीं है बचने की उम्मीद लेकिन...

अभिनेता सोनू सूद कोरोना काल में कई जरूरतमंदों की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। वो मरीजों तक अस्पताल के बेड से ऑक्सीन और दवाइयां तक पहुंचा रहे हैं। सोनू सूद सोशल मीडिया पर मदद मांग रहे लोगों को जवाब देते दिखाई दे जाते हैं। वहीं, हाल ही में सोनू सूद ने का एक दर्द भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह एक 25 साल के कोरोना मरीज की मौत हो गई। सोनू इस शख्स की मौत से बेहद दुखी हैं। उन्होंने पोस्ट में ये बताया है कि वो उसके माता-पिता से बात करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं।

वो कोविड से जंग हार गया...

सोनू सूद ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट किया है। जिसमें उन्होंने लिखा- 'एक 25 साल का लड़का, जिसे हम बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो आज कोविड से जंग हार गया। इतने दिनों तक ये जानने के बाद भी कि उसके बचने की उम्मीद कम है, मैं हर रोज डॉक्टर से बड़ी उम्मीद के साथ बात करता था। मेरे पास उसके माता-पिता को सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं है, जिन्हें पता था कि क्या होने वाला है। जब आप किसी को खोते हैं तो आप किसी को बचाने की कोशिश भी करते हैं'।

..was coming. When u lose someone, u wish u could save someone.

Another 29 year young bodybuider whom we saved is now critical in a hospital in telangana.Spoke to the inconsolable sister for 20 mins and gave her hope. Feel very sad to see so much of sorrow around. God be kind🙏