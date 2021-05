सोनू सूद के पोस्टर पर फिर से दूध चढ़ाने का वीडियो वायरल, इस बार अभिनेता ने दी ये सलाह

सोनू सूद जिस तरह मदद कर रहे हैं उसके बाद लोग उन्हें भगवान की तरह मानने लगे हैं। कहीं उनकी कोई पूजा करता है तो कहीं उनके पोस्टर पर कोई दूध चढ़ाता हुआ नजर आता है। पिछले दिनों एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था। सोनू ने उस वक्त सभी का शुक्रिया किया था हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने इसकी आलोचना भी की।

सोनू सूद ने क्या कहा

अब फिर से सोनू सूद का एक ऐसा ही वीडियो आया तो अभिनेता ने अपने प्रशंसकों से ऐसा करने के लिए मना किया। वीडियो जिस यूजर ने शेयर किया है उसने बताया कि ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल और नेल्लोर का है। गौरतलब है कि यहां पर सोनू सूद ने ऑक्सीजन प्लांट्स लगवाने का एलान किया था। जिसके स्वरूप फैंस ने धन्यवाद कहने का यह तरीका निकाला है।

वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनू सूद ने लिखा- ‘आभार, सभी से निवेदन है कि किसी जरूरतमंद के लिए दूध बचाइए।‘

Humbled ❣️

Request everyone to save milk for someone needy.🙏 https://t.co/aTGTfdD4lp