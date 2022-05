अजय देवगन-किच्चा सुदीप की राष्ट्रभाषा पर बहस के बाद सोनू निगम ने दी नसीहत, बोले- देश को...

पिछले दिनों अजय देवगन और किच्चा सुदीप के बीच राष्ट्रभाषा को लेकर तीखी बहसबाजी हो गई थी। जिस पर कई सेलेब्स ने अपनी राय और प्रतिक्रिया दी थी। अब इसी कड़ी में सिंगर सोनू निगम का नाम भी शामिल हो गया है।

