सोनम की जूती के नीचे लिखा था दोनों का नाम, ये रहा सबूत

सोनम कपूर और आनंद आहूजा की शादी को निपटे हुए भले ही दो दिन हो गए है, लेकिन उनकी शादी की खबरों का बाजार आज भी गर्म है। सोनम और आनंद की शादी से जुड़ी खबरें आज भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। अब खबर है कि सोनम ने अपनी शादी में जिमी चू के डिजाइन किए कस्टामाइज सैंडल पहने थे। इस सैंडल की खास बात ये थी कि ये सोनम के कहने पर खास डिजाइन किए गए थे। सैंडल के नीचे सोल पर A-S लिखा है, साथ ही बीच में एक दिल बना हुआ है। इसका साफ मतलब है सोनम ने ए आनंद के लिए और एस सोनम के लिए लिखवाया था। ये सैंडल सोनम ने शादी वाले दिन लहंगे के साथ पहनी थीं। भले ही किसी ने उनकी ये कस्टमाइज सैंडल नहीं देखीं, लेकिन शादी के बाद ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

#SonamKapoor opted for #JimmyChoo’s made-to-order service to add ‘A♡S’ initials to all her bespoke solemates for her wedding. 👠💯👰🏻