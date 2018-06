Box Office: Veere Di Wedding का धमाका, 3 दिन में ही बनाया ये रिकॉर्ड

करीना कपूर और सोनम कपूर की फिल्म वीरे दी वेडिंग ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। ये फिल्म थियेटर्स में उम्मीद से बढ़कर बिजनेस कर रही हैं और तीसरे दिन की कमाई के साथ ही फिल्म ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।

'वीरे' बनीं साल की 5वीं सबसे बड़ीं ओपनिंग वीकेंड मूवी...

जी हां, ये मूवी ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी हैं। फिल्म ने रविवार को करीब 13 करोड़ की कमाई की है। जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 36 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। इस बात की जानकारी खुद ट्रेल तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है। बोल्ड कंटेंट से भरी इस फिल्म को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है।

ऐसा रहा फिल्म का डे बाय डे कलेक्शन...

दूसरे दिन फिल्म ने धुआंधार कमाई करते हुए शनिवार को 12.25.50 करोड़ रुपये बटोरे। इससे पहले फिल्म ने शुक्रवार को 10.70 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन कर ट्रेड पंडितों को चौंका दिया था। रविवार को भी फिल्म के अच्छे कलेक्शन की उम्मीद थी और वहीं हुआ।

अभी भी नंबर वन है 'पद्मावत'...

लिस्ट में पहला नंबर 'पद्मावत' (114 करोड़ रुपये) का है तो दूसरे पर 'बागी-2' (73.10 करोड़ रुपये), तीसरे नंबर पर 'रेड' (14.01 करोड़ रुपये) और चौथी पोजिशन पर अक्षय कुमार स्टारर 'पैडमैन' (40.05 करोड़ रुपये) है।

#VeereDiWedding pulls a BIG SURPRISE... Packs a FANTASTIC TOTAL in its opening weekend... North circuits in particular are ROCKING... Storms into Top 5 opening weekends of 2018... Fri 10.70 cr, Sat 12.25 cr, Sun 13.57 cr. Total: ₹ 36.52 cr. India biz.

हिट रहा करीना का कमबैक...

इस फिल्म के जरिए करीना कपूर ने 2 साल बाद बॉलीवुड में कमबैक किया है। इससे पहले वो साल 2016 में रिलीज हुई फिल्म की एंड का में नजर आई थीं। इसके बाद अपनी प्रेग्नेंसी की वजह से उन्हें एक ब्रेक लेना पड़ा था। जिस वजह से फिल्म वीरे दी वेडिंग की रिलीज में भी टाइम लगा। लेकिन अब सबकी मेहनत सफल होती दिख रही हैं।

#OneWordReview...#VeereDiWedding: BOLD.

Rating: ⭐️⭐️⭐️½

Get ready to be SURPRISED... This film swims against the tide... Defies stereotype... Dares to be different... Truly hatke stuff... Not for the conservative, definitely... Tremendous SHOCK-VALUE. pic.twitter.com/aV8wZrHsBD