कांस में दूसरे दिन भी छाया सोनम का जादू, इस लुक में आईं नजर...देखें PHOTOS

@sonamkapoor on the red carpet at #Cannes2018 #sonamkapoorahuja #sonamkapoor #sonamatcannes #cannes #cannes71 #cannsfilmdestival #bollywood #stylefile #fashion #style #beauty #glam #indianfashion #celebstyle #celebfashion #bollywoodfashion #instaceleb #instafashion #instagood #instafollow #instadaily #likeforlike #outfit #bollywoodhungama #potd #photooftheday Follow @mazamulticinema

A post shared by Maza Multimedia (@mazamulticinema) on May 15, 2018 at 10:39pm PDT