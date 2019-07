SareeTwitter: सोनम कपूर ने लिया साड़ी चैलेंज, शेयर की Before and After फोटो

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और खासकर ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड में चल रहा था। इस हैशटैग पर काफी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थीं। दरअसल, यह हैशटैग #साड़ीट्विटर था। इस हैशटैग को लेकर कई महिलाओं ने साड़ी पहनकर फोटो शेयर्स की। अब हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर ने भी इस चैलेंज में हिस्सा लिया है। सोनम कपूर ने एक फोटो शेयर की है, जिसमें वे साड़ी में नजर आ रही हैं।

#SareeTwitter before and after 😊 pic.twitter.com/sBOsXL9NuT