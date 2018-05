रिसेप्शन में आनंद का हाथ थामे नजर आईं सोनम, सितारों का लगा जमावड़ा

मंगलवार सुबह पंजाबी रीति रिवाज से हुई शादी होने के बाद मुंबई के लीला होटल में अपनी रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और आनंद आहूजा की बांहों में बांहे डाल कर लोगों के सामने आई।

रिसेप्शन पार्टी में जाने-माने बॉलीवुड सितारे भी पहुंच चुके हैं। अब सोनम और आनंद के आने का इंतजार भी खत्म हो चुका है।

न्यू कपल को आर्शिवाद देने के लिए आहुजा और कपूर फैमिली भी होटल पहुंच चुका है। शत्रुघ्‍न सिन्‍हा सपरिवार पहुंचे, प्रफुल्‍ल पटेल, इमरान खान व अन्‍य सितारे भी पहुंचे।

इस दौरान पूरा कपूर परिवार और उनके रिश्‍तेदार व मित्र एकसाथ नजर आए। शादी के बाद अब मुंबई के लीला पैलेस में सोनम कपूर आहूजा और आनंद आहूजा का ग्रैंड रिसेप्शन शुरू हो गया है। सोनम और आनंद अपने रिसेप्शन पर पहुंच गए हैं। अपने रिसेप्शन पर सोनम कपूर ग्रे और सफेद रंग का लहंगा पहना है, वहीं आनंद ने काले रंग की शेरवानी पहनी है।

धमाकेदार अंदाज में शुरू हो गई सोनम आनंद की रिसेप्शन पार्टी में ब्लैक एंड व्हाइट थीम के साथ वेस्टर्न और ट्रेडीशनल ड्रेस पहनकर पहुंचे हैं तमाम बॉलीवुड सेलेब्स शामिल हो रहे हैं।

बता दें कि अपनी शादी में दूल्हे आनंद ने राघवेंद्र राठौर द्वारा निर्मित शेरवानी पहनी। उनकी शेरवानी वीज और क्रीम 'साफे' के साथ थी। बता दें कि सोनम और आनंद की शादी बांद्रा में हुई। न्यूली वेड कपल अपने रिसेप्शन पर बेहद खूबसूरत लग रहे हैं