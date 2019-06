Sonam Kapoor को बेहद पसंद है गोलगप्पे, इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ किया Q&A सैशन

Dreaming in Technicolour 🌈 #pride#loveislove#instalove#lovewins Jackets & pants @anamikakhanna.in Earrings @kapoor.sunita Boots @stuartweitzman Makeup @savleenmanchanda Hair @alpakhimani Styled by @rheakapoor Assisted by @sanyakapoor 📸 by @thehouseofpixels

A post shared by Sonam K Ahuja (@sonamkapoor) on Jun 28, 2019 at 8:05am PDT