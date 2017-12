छेड़खानी मामले में जायरा पर उठाया सवाल, तो सोनम कपूर ने ऐसे लगाई क्लास

रविवार को जायरा वसीम ने रोते हुए एक शख्स पर छेड़खानी का आरोप लगाया था। जायरा ने आरोप लगाया था कि दिल्ली-मुंबई विमान में उनके साथ यात्रा कर रहे व्यक्ति ने कथित तौर पर उनका उत्पीड़न किया। इस मामले के बारे में जानकारी मिलने के बाद आरोपी व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं नागर विमानन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि अगर आरोप साबित होते हैं तो दोषी को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया जाएगा।

जायरा के इस छेड़छाड़ वाले मामले में पत्रकार जागृति शुक्ला ने कुछ ऐसा लिखा जिसके बाद सोनम कपूर को गुस्सा आ गया।

जायरा से छेड़छाड़: आरोपी व्यक्ति को मुंबई पुलिस ने हिरासत में लिया, देखें वीडियो

दरअसल पत्रकार जागृति ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब हम चाहते हैं कि नाबालिगों को एडल्ट्स की तरह मानें तो क्या जायारा वसीम (17+) बच्ची हैं? उन्होंने ना तो केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ को शिकायत की, ना ही दोषी से बात की, ना ही अपना सीट बदलने का निवेदन किया। हां, इसके बदले उन्होंने इंस्टाग्राम पर लाइव जाना उचित समझा।

While we want Juveniles to be tried as Adults, #ZairaWasim (17+) is a Kid? She doesn't- Complain to Cabin Crew or Ground Staff,Confront offender,Request to change her seat & instead goes LIVE @instagram when molested?



She's wise enough to Refuse to stand up for #NationalAnthem😉