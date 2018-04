सलमान पर सोनम ने तोड़ी चुप्पी, ट्वीट में लिखा - मैं...

1998 में काला हिरण शिकार के मामले में सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां जोधपुर कोर्ट में सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली है। वहीं सलमान परिवार के साथ ही साथ बॉलीवुड हस्तियां भी सलमान के साथ है। जिसका अंदाजा सोशल मीडिया साइट से लगाया जा सकता है।

सलमान का साथ देते हुए आज सोनम कपूर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि- आप बहुत अच्छे हैं ! मैं हमेशा आपके साथ हैं।

बता दें कि इससे पहले गायक मीका सिंह ने सलमान का साथ देते हुए ट्वीट किया था। जिसमें मीका ने देश की कानून व्यावस्था पर प्रश्न खड़ा कर एक वीडियो शेयर भी किया था। अपने ट्वीट में मीका ने लिखा कि- देश में सभी के लिए कानून एक समान होने चाहिए।

I respect Our Legal System but Law should be same for all if @beingsalmankhan can be convicted though he is celebrity then such people who r assaulting a poor guy and making a video of their criminal act should also be punished.. They r safe cuz they r not @BeingSalmanKhan ..🙏🙏 pic.twitter.com/1ikLMNtzAO