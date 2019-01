सोनाली बेंद्रे ने पति गोल्डी बहल के बर्थ डे पर शेयर किया एक प्यारा पोस्ट, कुछ यूं कही दिल की बात

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली ब्रेंदे इन दिनों अपने लुक को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं। लेकिन आज सोनाली का खबरों में आने की वजह उनके पति गोल्डी बहल का जन्मदिन है। जी हां आज सोनाली के पति गोल्डी बहल अपना 44वां जन्मदिन मना रहे हैं। ऐसे में सोनाली ने अपने पति को बड़े ही खास अंदाज से बर्थ-डे विश किया है।

पति गोल्डी बहल को विश करते हुए सोनाली ने ट्विटर पर दो तस्वीरें पोस्ट की हैं। इस फोटो में सोनाली काफी प्यारी लग रही हैं। इन फोटो को पोस्ट करते हुए सोनाली ने लिखा है कि 'कुछ चीजों को सोशल नहीं बोलना ही बेहतर होता है, कुछ चीजों को व्यक्तिगत रुप से कहना ही बेहतर होता है। बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थ डे गोल्डी बहल।'

Somethings are better left unsaid on social, somethings are better left said in person. Love you loads.

Happy birthday, @GOLDIEBEHL pic.twitter.com/TcHRuaWqQG — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) January 24, 2019

आपको बता दें कि साल 2002 में सोनाली बेंद्रे और फिल्ममेकर गोल्डी बहल की शादी हुई थी। सोनाली और गोल्डी का एक बेटा रणवीर भी है। जिसे आप अक्सर सोनाली के साथ स्पॉट होता रहता है।

Thank you @rockbehl for recommending Half Brother by @kennethoppel &for discussing this with me for #SBC.Thoroughly enjoyed our conversation & I hope our readers did too!Looking forward to growing with you as we continue to read many more books together.🤗 https://t.co/2YYGPNUP5l pic.twitter.com/iAgEov0bo3 — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) January 14, 2019

आपको बता दें कि सोनाली काफी लंबे समय के बाद उस समय सुर्खियों में आई थीं जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कैंसर जैसी भयानक बीमारी पीड़ित होने का खुलासा किया था। सोनाली के इस खुलासे के बाद बॉलीवुड से लेकर फैंस के बीच यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग सोनाली के जल्दी ठीक होने की कामना करने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोनाली अपने बीमारी का इलाज न्यूयार्क में कराई थीं। उनकी बीमारी के कठिन दिनों में पति गोल्डी और बेटा रणवीर सोनाली के साथ न्यूयार्क में रहे।

The first book of 2019 on #SonalisBookClub is going to be @cdivakaruni’s latest book,“The Forest Of Enchantments”. I’ve read some of her works previously & I’ve been very intrigued with her stories.

Now, I’m really excited about her new book & I can’t wait to read it with you’ll! pic.twitter.com/JKHWIyzdTb — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) January 22, 2019

Throwback to my last blow-dry before I cut my hair. Now that my hair is gradually growing back.... Maybe I can look forward to another blow-dry in 2019! This journey has been immense, and has taught me so so much....#SwitchOnTheSunshine #OneDayAtATimehttps://t.co/yJiTvpwEKf pic.twitter.com/Z1Syzbs2hP — Sonali Bendre Behl (@iamsonalibendre) December 31, 2018

अब आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद अब एक फाइटर की तरह अपनी जिंदगी जी रही हैं। वह भारत लौंट आई हैं। हाल ही में सोनाली ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की थीं। इस नई फोटो में सोनाली के हाथ में 'द फॉरेस्ट ऑफ इंचॅटमेंट्स' वुक लिए हुए नजर आईं।

इस बुक को चित्रा दिवाकुरनी ने लिखा है। जिसका जिक्र सोनाली ने अपने कैप्शन में बताते हुए लिखा कि बुक क्लब पर 2019 की पहली पुस्तक चित्रा दिवाकुरनी द्वारा 'द फॉरेस्ट ऑफ इंचॅटमेंट्स'। मैने उनकी कुछ पुस्तकें पहले भी पढ़ीं हैं और मैं उनकी कहानियों से बहुत ही प्रभावित हुई हूं। अब मैं उनकी इस नई पुस्तक को पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूं। इसे पढ़ने के लिए आप सब के साथ अब और इंतज़ार नहीं कर सकती।