सोनाक्षी सिन्हा को ऑनलाइन शॉपिंग करना पड़ा महंगा, मंगवाया हेडफोन और मिला लोहे का टुकड़ा

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi Sinha) को ऑनलाइन शॉपिंग करना बेहद महंगा पड़ गया है। इस बात का खुलासा खुद सोनाक्षी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से किया है। बता दें कि सोनाक्षी ने अमेजन (Amazon) से हेडफोन मंगवाया लेकिन बदले में उन्हें लोहे का टुकड़ा मिला। इस बात से नाराज सोनाक्षी अमेज़न की क्लास लगाईं और बताया कि वो इस पूरे मामले में ठगी हुईं महसूस कर रही हैं।

दरअसल, हाल ही में सोनाक्षी ने अमेज़न से अपने लिए एक हेडफोन मनवाया था, लेकिन जब प्रोडक्ट की डिलीवरी की गई तो पार्सल खोलने के बाद वो ये देखकर दंग रह गईं। उन्हें हेडफोन नहीं बल्कि लोहा का एक टुकड़ा डिलीवर किया गया है।

Hey @amazonIN! Look what i got instead of the @bose headphones i ordered! Properly packed and unopened box, looked legit... but only on the outside. Oh and your customer service doesnt even want to help, thats what makes it even worse. pic.twitter.com/sA1TwRNwGl — Sonakshi Sinha (@sonakshisinha) December 11, 2018

सोनाक्षी ने ट्विटर पर अमेज़न को फटकार लगाते हुए लिखा कि अमेज़न, मैंने अपने लिए हेडफोन्स मंगवाए थे लेकिन ये देखिए मुझे क्या मिला है। पूरी तरह से पैक्ड और खुला हुआ भी नहीं है, देखने में एक दममुना परफेक्ट है, लेकिन सिर्फ बाहर से। और हां! आपका कस्टमर सर्विस मदद भी नहीं करना चाहता है इसके कारण ये स्थिति अब और भी बदतर हो गई है।

Uh-oh! This is unacceptable! Apologies for the recent ordering experience and the subsequent correspondence with our support team. Please share your details here: https://t.co/vIE01Lj9nJ, we'll get in touch with you directly. ^JC — Amazon Help (@AmazonHelp) December 11, 2018

सोनाक्षी द्वारा ट्विटर पर की गई शिकायत के बाद अमेज़न ने इसपर फौरन जवाब देते हुए लिखा कि ओह! ये अमान्य है। आपके हालिया शॉपिंग अनुभव और हमारे सपोर्ट टीम से संपर्क करने के अनुभव के लिए हम माफी चाहेंगे। कृपया करके अपनी जानकारी यहां शेयर करें। हम आपसे सीधे संपर्क करेंगे।

आपको बता दें कि सोनाक्षी के इस ट्वीट को देखने के बाद लोगों ने भी जमकर अमेजन की खिल्ली उड़ाई और एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स किए।

This is what i got a fake product a day back when i ordered JSTBUY Label Bluetooth and totally agree on unable to reach customercare that easily. pic.twitter.com/QfQi41Kawi — Amit Patel (@patelamit16) December 11, 2018

शुक्र मनाइये के पत्थर नहीं निकला।🙏 — Gyandeep Patnaik (@megyandeep) December 11, 2018

Now these are cheating players. I purchased a book from Amazon @amazonIN nand they charged more than mrp. When we complained then they simply returned the difference amount. But what happened if I am not seen. — Vikas Gupta (@VkguptaC) December 11, 2018