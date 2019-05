पापा शत्रुघन के लिए सोनाक्षी ने मांगे वोट तो फैन्स ने दिए ये रिएक्शन्स

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता के लिए वोट की अपील की है। दरअसल, 19 मई को होने जा रहे आखिरी इलेक्शन फेज के लिए सोनाक्षी ने ट्विटर पर लोगों से आग्रह किया है कि वो शत्रुघन सिन्हा को एक बार फिर पार्लियामेंट तक पहुंचाएं। सोनाक्षी ने ट्वीट कर लिखा, 'बिहार समय आ गया है आपके अपने बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को वोट देने का। ईवीएम पर 2 नंबर दबाइए और हाथ के निशान को जिताइए।'

Bihar... its time to vote for your #BihariBabu @ShatruganSinha ! press number 2 on the evm with the hand symbol 🤚🏼 and make the right choice 🙏🏼 pic.twitter.com/ENG9jQrMFV