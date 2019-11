सोना मोहपात्रा ने सोनू निगम पर लगाया गंभीर आरोप, कहा- मेरे पति से कहा मुझे कंट्रोल करे

सिंगर सोना मोहपात्रा ने सोनू निगम पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। सोना ने हाल ही में अपने ट्विटर हैंडल के जरिए खुलासा करके सोनू निगम पर आरोप लगाए हैं। सोना ने ट्वीट कर लिखा कि सिंगर और म्यूजिक प्रोड्यूसर सोनू निगम ने कथित रूप से उनके पति राम संपथ को कॉल कर उन्हें अपनी पत्नी यानी सोना को कंट्रोल में रखने के लिए कहा था। इसके साथ ही सोना ने कहा कि सोनू निगम ने अनु मलिक का साथ पब्लिक में देने में महारत हासिल कर ली है।

Sonu Nigam championed the cause of Anu Malik publicly & his right to be earning millions on nationalTV while saying he’s his mothers son etc to justify his understanding of @IndiaMeToo . Had called Ram Sampath to ‘keep me in check’ while calling me a ‘terrorist’.Must be happy now https://t.co/6dPdbU8zQg

दअसल ट्विटर पर एक यूजर ने सोना मोहापात्रा को टैग करते हुए पूछा- मैंने देखा कि अनु मलिक इंडियन आइडल में वापस लौट आए हैं। पिछले साल #MeToo के दौरान बाहर किए गए सभी पुरुष अब व्यवसाय में वापस आ रहे हैं। वे अपने शुभचिंतकों के नेतृत्व वाली समितियों द्वारा आरोपों से बरी हो गए हैं। सभी महिलाओं की हिम्मत बेकार हो गई है।

I saw #AnuMalik back on #IndianIdol

Seems like all the men who were outed during #MeToo last year are back in business. Of course they have been acquitted of their charges by committees led by their well wishers. All the courage mustered by women going down the drain.

— Adi Patil (@_adipatil) October 29, 2019

इसके जवाब में ही सोना ने ट्वीट कर ये बात कही।

नेहा भसिन ने लगाया अनु मलिक पर आरोप...

दरअसल, सिंगर सोना महापात्रा ने एक ट्वीट कर कहा कि क्या हमारे देश को 'निर्भया' के स्तगर की ही कोई घटना चाहिए जागने के लिए...?' इस ट्वीट पर अपनी आपबीती बताते हुए नेहा भसीन ने लिखा, 'मैं तुमसे सहमत हूं। हम एक सेक्सिस्ट समाज में रहते हैं। अनु मलिक एक प्रीडेटर है, मैं खुद उसकी अजीब हरकतों से भागी थी, जब मैं सिर्फ 21 साल की थी। वह सोफे पर लेटा था और स्टूोडियो में मेरी आंखों के बारे में बात कर रहा था, और मैं अपने आप को उस अटपटी स्थिति में नहीं जाने देना चाहती थी इसलिए वहां से झूठ बोलकर भागी कि मेरी मां नीचे इंतजार कर रही हैं। उसके बाद उसने मुझे मैसेज और कॉल भी किया जिसका मैंने जवाब देना बंद कर दिया। ये वह समय था जब मैं उसे अपनी सीडी देने गई थी ताकि वह मेरी आवाज सुनकर मुझे गाने का चांस दे। वह काफी बड़े थे और उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था, जैसा उन्होंने किया।'

Even though i have a brave DNA Sona :) as you have known me the industry or the world was not an easy place as a young girl alone away from family due to many such Incidents or getting a hunch of such perverts. Perverts exist inside n outside our industry but why are we so https://t.co/VcCxryE8Ff

— Neha Bhasin (@nehabhasin4u) October 31, 2019

नेहा भसीन ने आगे लिखा कि परिवार से दूर रह रही लड़कियों के लिए ये इंडस्ट्री और दुनिया एक सुरक्षित जगह नहीं है। 'ऐसे छिछोरे इंडस्ट्री के अंदर और बाहर मौजूद हैं और हम इन्हें क्यों माफ कर देते हैं।' इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया यूजर्स के रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं।