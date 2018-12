Bigg Boss 12: दीपक ठाकुर की क्रश सोमी खान हुईं घर से बेघर

रियलिटी शो बिग बॉस 12 (Bigg Boss 12) के फिनाले में अब सिर्फ एक हफ्ते का फासला है। 30 दिसंबर को शो का आखिरी दिन है। ऐसे में ठीक पहले सोमी खान को सबसे कम वोट मिलने के कारण घर से बेघर होना पड़ा है। आप सभी देखते आ रहे हैं कि फिनाले तक पहुचने के लिए कई टास्क हुए हैं। अपने टास्क को पूरा कर सुरभि राणा (Surbhi Rana) ने टिकट टू फिनाले के जरिए बिग बॉस 12 के फिनाले में अपनी जगह बना ली थी। लेकिन सोमी फिनाले तक नहीं पहूंच पाईं।

आपको बता दें कि रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने अंतिम पड़ाव में है। ऐसे में घर वाले जमकर मस्ती भी कर रहे हैं। कल बिग बॉस सीजन 12 के आखिरी वीकेंड का वार में फिल्म 'सिंबा' की टीम घरवालों के साथ मस्ती करते हुए नजर आई। सारा अली खान और रणवीर सिंह फिल्म के सॉन्ग 'आंख मारे' पर डांस परफॉर्मेंस देते हैं। वहीं घर वाले रणवीर और सारा को देखकर काफी खुश होते हैं।

OMG, #SomiKhan will have to leave the #BiggBoss12 house just 1 week before the grand finale! Did you like her game on #BB12. #WeekendKaVaar #Simmba pic.twitter.com/tEtn1r2qRe