साल भर में टूटी सोफिया हयात की शादी, पति पर लगाए ये गंभीर आरोप

बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट सोफिया हयात फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोफिया अब अपने पति व्लाड स्टेनेस्कु से अलग हो गई हैं। इसके साथ ही सोफिया ने पति पर फ्रॉड होने का आरोप लगाया है और अपने पति को घर से भी बाहर निकाल दिया है। एक अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक, सोफिया ने पति को लेकर कहा कि वो अच्छा इंसान नहीं है।

बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले सोफिया ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की थी जिसमें लिखा था, 'don't keep calm cause finally its over'

A post shared by Sofia Hayat (@sofiahayat) on Apr 26, 2018 at 7:04pm PDT

उसके बाद सोफिया ने एक और पोस्ट शेयर करते हुए अपने पति के बारे में लिखा, तुमने कहा था कि तुम इंटीरियर डियाइनर हो, लेकिन वो सब झूठ था। तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारा कर्ज है। तुमने कहा था तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन वो भी झूठ था। जो मेरे पास है तुम वो सब कुछ चुराना चाहते हो। मैंने कई बिल भरे। मैंने खाने से लेकर कपड़ों तक, सभी के लिए पैसे खर्च किए, लेकिन तुम मुझे और लूटना चाहते थे। मैं तुमसे तब मिली जब तुम एक शॉप पर काम करते थे, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं फिर भी तुमसे प्यार करती थी। मैंने ये सबक लिया है कि मैं अब ऐसे किसी के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे बराबर का न हो। मैंने तुम्हें अपने घर और जिंदगी से निकाल दिया है।

अलग अंदाज में एक बार फिर नजर आए ये कपल, अंडरवाटर कर रहे हैं रोमांस, देखें

रणबीर के साथ लिंकअप की अफवाहों पर आलिया ने तोड़ी चुप्पी

सोफिया ने आगे लिखा, एक ऐंजल से चेहरे के साथ मेरी जिंदगी में शैतान आया और मेरी जिंदगी को खराब करने की कोशिश की।