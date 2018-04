प्रियंका की फोटो देख यूजर्स कहने लगे क्या मंगलसूत्र पहना है, तो देसी गर्ल ने बताई ये सच्चाई

बॉलीवुड की देसी गर्ल आज कल भारत में हैं। हाल ही में प्रियंका ने असम जाने से पहले अपनी एक फ्लाइट के दौरान की फोटो शेयर की। प्रियंका की इस तस्वीर को देखकर यूजर्स कहने लगे कि क्या प्रियंका ने मंगलसूत्र पहना है? दरअसल, इस फोटो में प्रियंका ने हाथ में कुछ पहना है जिसे देखकर यूजर्स ऐसा कमेंट कर रहे हैं।

हालांकि प्रियंका को जैसे ही इन खबरों के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत उस बैंड की फोटो शेयर करते हुए लिखा, हाहाहा...कयास लगाने की भी हद है। यह इविल आई (बुरी नजर से बचाने वाला ब्रेसलेट) है। मैं जब भी शादी करूंगी सबको बता दूंगी...ये कोई सीक्रेट नहीं होगा।

Hahahah!heights of speculation! This is an evil eye guys! Calm down! I’ll tell u when I get married and it won’t be a secret! Lol pic.twitter.com/WPdIxXIx1I — PRIYANKA (@priyankachopra) April 30, 2018

वैसे प्रियंका का जवाब देने का स्टाइल वाकई शानदार है। बता दें कि प्रियंका जल्द ही सलमान के साथ फिल्म भारत में नजर आने वाली हैं। जिसके बाद सलमान ने प्रियंका को लेकर एक ट्वीट किया था, 'प्रियंका चोपड़ा आपकी घर वापसी पर स्वागत है। जल्दी मिलता हूं आपसे...वैसे हमारी फिल्म हिन्दी है।'

सलमान ने मजाक करते हुए ये ट्वीट किया, लेकिन प्रियंका भी चुप नहीं रहीं और सलमान का रिप्लाई करते हुए लिखा था, 'यूपी बरेली की पली बढ़ी हूं जनाब...देसी गर्ल...बहुत खुश हूं आप सबके साथ काम करने पर, मिलती हूं सबको सेट पर।'