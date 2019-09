Twitter Reaction:'लाल कप्तान' का ट्रेलर देखकर फैंस के उड़े होश, सैफ अली खान की तारीफ में कह रहे हैं ये

बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान (Saif Ali Khan) की मोस्ट अवटेड फिल्म लाल कप्तान (Laal Kaptaan) का ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर में एक्टर नागा साधु लुक काफी इंप्रेसिव है। ट्रेलर को देखकर सोशल मीडिया में तरह -तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। फैन्स काफी काफी तारीफ कर रहे हैं। खास कर सैफ के लुक की काफी तारीफ की जा रही है। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स सैफ के लुक की तुलना पाइरेट्स ऑफ द कैरीबीयन के जैक स्पैरो से कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि सैफ अली खान इंडियन सिनेमा के जैक स्पैरो बनें हैं। एक यूजर ने लिखा कि सैफ का मेकअप काफी अच्छा है और असरदार है। वहीं एक यूजर का कहना है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने वाली है।

अब ट्रेलर की बात करें तो लाल कप्तान का ट्रेलर बेहद खौफनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लाल कप्तान के ट्रेलर में सैफ अली खान बेहद ही डरावने और दमदार लुक में नजर आ रहे हैं। लंबे बाल, बड़ी डाढ़ी, माथे पर रेड पटि बांधे सैफ अली खान का लुक काफी असरदार है। इस ट्रेलर में सैफ अली एक अघोरी के अवतार में नजर आ रहे हैं। जिसे देखकर आप एक बार तो जरूर डर जाएंगे। ट्रेलर में ट्रेलर में आप सोनाक्षी सिन्हा की आवाज को भी सुन सकते हैं।

यहां देखें फैंस कि रिएक्शन

Poster of #LaalKaptaan looks good ... but it still reminds me of #captainjacksparrow #SaifAliKhan pic.twitter.com/En9pe4AoBe

Such a glaring error in one of the better trailers I've seen this year. How does one miss typos like these? #LaalKaptaan @aanandlrai pic.twitter.com/YPjuj0KcDS