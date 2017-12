तो अब 'पद्मावती' नहीं ये हो सकता है फिल्म का नाम!

संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 'पद्मावती' पर नई खबर सामने आई है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस पर भी कुछ शर्त रखी गई हैं। इस फैसले के बाद राजपूत करणी सेना ने आरोप लगाया है कि अंडरवर्ल्ड के दवाब में पद्मावती को मंजूरी मिली है। करणी सेना ने धमकी दी कि जिस भी हॉल में पद्मावती दिखाई जाएगी उसे तहस-नहस कर दिया जाएगा।

इन बदलाव के मिले हैं निर्देश

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने फिल्म का नाम बदलकर 'पद्मावत' करने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि फिल्म में एक डिस्क्लेमर भी डाला जाएगा। कहा ये भी जा रहा है कि फिल्म का घूमर सॉन्ग पर भी बदलाव किए जाएंगे।

करणी सेना का आरोप

करणी सेना ने आरोप लगाया है कि अंडरवर्ल्ड के दबाव में आकर सेंसर बोर्ड इस फिल्म को रिलीज कर रही है। करणी सेना ने धमकी दी है कि अगर फिल्म रिलीज हुई तो उनके लोग सिनेमा हॉल के बाहर ही खड़े रहेंगे और जहां पद्मावती दिखाई जाएगी वहां तोड़फोड़ होगी।

Our people will be outside cinema halls & each hall which shows the film will be vandalised. Members of committee formed to review the film have opposed it but censor board is taking this decision due to underworld pressure: Sukhdev Singh Gogamedi, Rajput Karni Sena #Padmavati pic.twitter.com/nTBdpstsIb