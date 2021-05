मशहूर सिंगर सोना मोहापात्रा की आर्थिक हालत है बेहद खराब, पोस्ट में बयान किया दर्द

कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, जिसके कारण लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस महामारी के कारण सिर्फ आम लोग ही नहीं कई सेलेब्रिटीज को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। हाल ही में मशहूर सिंगर सोना मोहापात्रा ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि वो किस कदर आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। सिंगर का कहना है कि उनकी सारी जमा पूंजी एक फिल्म में चली गई और महामारी के कारण ऐसे हालात पैदा हो गए।

मुस्कुराते हुए शेयर की फोटो

सोना मोहापात्रा ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में उन्होंने अपनी एक खुलकर मुस्कुराते हुए एक सेल्फी साझा की है। लेकिन इस पोस्ट में उन्होंने जो बात शेयर की है वो वाकई बेहर परेशान कर देने वाली हैं। उन्होंने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा- 'दर्द से भागा नहीं जा सकता लेकिन उसके लिए परेशान रहना आपका चुनाव है... जब भी कर सकती हूं हंसाती हूं'। यहां देखें सोना मोहापात्रा द्वारा शेयर किया गया पोस्ट-

Pain is inevitable, suffering is optional..

making happy whenever I can. My film #ShutUpSona is yet travelling to places around the world & winning festivals.All my savings went into this film, just before the pandemic broke & stopped us in our tracks with no means of income. pic.twitter.com/guFE5gOnmb