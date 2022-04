B Praak दूसरी बार बनने जा रहे हैं पिता, खास अंदाज में दी Good News

सिंगर बी प्राक (B Praak) दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। ये खुशखबरी उन्होंने अपनी पत्नी मीरा (Meera Bachan) के साथ फोटो शेयर करते हुए दी। ये खबर मिलने के बाद सेलेब्स और फैंस उन्हें बधाई दे रहे हैं।

टीम लाइव हिंदुस्तान,नई दिल्ली Deepali Srivastava Tue, 05 Apr 2022 06:44 PM

