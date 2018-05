कुवैत एयरपोर्ट: इमीग्रेशन अधिकारियों ने की अदनान सामी के साथ अपमान जनक व्याहार, सामने आई सुषमा स्वराज

हॉलीवुड में सुपरहित फिल्मों में अपनी आवाज देखकर फैंस के दिलों पर राज करने वाले सिंगर अदनान सामी के साथ कुवौत एयरपोर्ट अधिकारियों ने अपमान जनक व्याहार किया है। इस बात की जानकरी सामी ने खुद अपने ट्वीटर हैंडल से दी है। अदनान सामी कुवैत एयरपोर्ट के इमीग्रेशन अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए पोस्ट की है। सामी के पोस्ट के बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी इस ख़बर को गंभीरता से लिया है।

दरअसल, अदनान सामी एक शो के सिलसिले में अपनी म्यूजिकल टीम के साथ कुवैत गए थे। जहां कुवैत एयरपोर्ट के इमीग्रेशन अधिकारियों ने उनके और उनकी टीम के साथ गलत व्यवहार किया और उनके स्‍टॉफ को 'भारतीय कुत्‍ता' भी कहा। इस वजह से फिल्मों के गायक अदनान सामी और उनकी टीम को कुवैत एयरपोर्ट पर काफी अपमानित होना पड़ा।

@indembkwt We came 2 ur city wt luv & our Indian brethren embraced us with it. U gave no support. Kuwaiti airport immigration mistreated my staff 4 no reason & called thm ‘Indian Dogs’! Wn u wr contacted u did nothing!! How dare d Kuwaitis behave like this with arrogance?! pic.twitter.com/9OPfuPiTW1