SIMMBA VIDEO: रणवीर और रोहित ने ऐसे उड़ाया सारा अली खान का मजाक

रोहित शेट्टी की अपकमिंग फिल्म सिंबा में पहली बार रणवीर सिंह और सारा अली खान की जोड़ी नजर आएगी। हाल ही में इस फिल्म का पहला वीडियो सामने आया है। जिसमे सारा और रणवीर दोनों ही नए लुक में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा दोनों मराठी बोलते हुए भी नजर आएंगे। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

क्या है वीडियो में....

इस वीडियो में रणवीर सिंह अपने किरदार भालेराव संग्राम के अवतार में नजर आ रहे हैं और एक जबरदस्त डायलॉग बोल रहे हैं। हालांकि रोहित शेट्टी को यह बात पसंद नहीं आयी कि उनके हीरो ने ट्रेलर से पहले ही फिल्म का जबरदस्त डायलॉग लीक कर दिया है।

उड़ाया सारा का मजाक...

सारा अली खान को बोलता हुआ देख रोहित शेट्टी यह कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि उनमें अमृता सिंह की झलक देखने को मिल रही है और रणवीर भी ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद सारा दोनों को मारने के लिए दौड़ पड़ती हैं।

शुरू हुआ पहला शेड्यूल...

रणवीर सिंह और सारा अली खान की आने वाली फिल्म ‘सिम्बा’ साल 2018 की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू हो चुका है। जिसके लिए बीते दिन ही रणवीर सिंह हैदराबाद के लिए निकले थे। फिल्म का पहला शेड्यूल शुरू होते ही इसके निर्माताओं ने सेट से पहला वीडियो रिलीज कर दिया है।

नहीं बदली है ‘सिम्बा’ की रिलीज डेट...

हाल में यह बात काफी जोर पकड़ी थी कि रणवीर सिंह और सारा अली खान की ‘सिम्बा’ की रिलीज तारीख कुछ कारणों के चलते बदली जा सकती है। हालांकि इस वीडियो के साथ करण जौहर ने साफ कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और उनकी फिल्म 28 दिसम्बर 2018 के दिन ही रिलीज होगी। फिल्म सिम्बा को करण जौहर और रोहित शेट्टी साथ में मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं।