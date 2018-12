SIMMBA: रणवीर सिंह ने तोड़े अपनी ही फिल्मों के रिकॉर्ड

रणवीर सिंह(Ranveer Singh) और सारा अली खान(Sara Ali Khan) स्टारर 'सिम्बा'(Simmba) को क्रिटिक्स से काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वहीं फिल्म ने पहले दिन 20 करोड़ 72 लाख रूपए की कमाई भी कर ली है। बता दें कि सिम्बा की कमाई के साथ रणवीर ने अपनी ही कई फिल्मों का फर्स्ट डे क्लेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल, ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने रणवीर की सभी फिल्मों के ओपनिंग डे की कमाई का रिकॉर्ड बताया जो कि इस प्रकार है।

सिम्बा: 22.72 करोड़

पद्मावत: 19 करोड़

गुंडे: 16.12 करोड़

गोलियों की रासलीला-रामलीला: 16 करोड़

बाजीराव मस्तानी: 12.80 करोड़

वैसे अभी वीकेंड की वजह से फिल्म की कमाई में और बढ़ोतरी हो सकती है।

#Simmba gathered momentum during the course of the day, with evening/night shows supporting the film... Mumbai circuit is rocking... Emerges Ranveer Singh’s biggest opening day... Day 2 performing better than Day 1... Fri ₹ 20.72 cr. India biz.