Simmba box office collection Day 7: शाहरुख-आमिर खान से आगे निकले रणवीर सिंह, जानिए कुल कमाई

डायरेक्टर रोहित शट्टी(Rohit Shetty) की फिल्म सिम्बा(Simmba) ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। बता दें कि 'सिम्बा' ने 6 दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 138 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है और इसी के साथ रोहित शेट्टी की एक और फिल्म 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। फिल्म ने सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा कर लिया है और 7 दिनों में ही सिंबा ने शाहरुख खान की जीरो लेकर आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया है। फिल्म सुपरहिट हो चुकी है। सिंबा ने एक हफ्ते में 155 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। फिल्म ने रिलीज होते ही अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया था। पहले ही दिन रणवीर और सारा की इस फिल्म ने 20.72 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म रिलीज के 5वें दिन ही 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई थी।

#Simmba should be close to ₹ 60 cr in Week 1 Overseas... Excellent in USA-Canada, UAE-GCC and Australia in particular...

Fri: $ 1.884 mn

Sat: $ 1.590 mn

Sun: $ 1.492 mn

Mon: $ 779k

Tue: $ 1.414 mn

Wed: $ 694k

Total: $ 7.853 mn [₹ 55.06 cr]