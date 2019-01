Simmba Box Office: रणवीर के लिए लकी साबित हुईं दीपिका, 100 करोड़ क्लब में पहुंचीं 'सिंबा'

नए साल की शुरुआत रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। उनकी फिल्म सिंबा बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है। फिल्म सिंबा को क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों का काफी फायदा मिला है। चौथे दिन तक इस फिल्म का टोटल कलेक्शन 96 करोड़ था। जो पांचवे दिन बढ़कर 100 करोड़ा का आंकड़ा पार कर गया। ये कहना गलत नहीं होगा कि रणवीर की पत्नी दीपिका पादुकोण उऩके लिए काफी लकी साबित हुई हैं। जब से दीपिका रणवीर की लाइफ मे आई हैं तभी से सब कुछ अच्छा हो रहा है। पहले तो उन्हें फिल्म पद्मावत में खिलजी के रोल के लिए बेस्ट परफॉर्मर का अवॉर्ड मिला और अब वो साल 2019 में 100 करोड़ के क्लब में एंट्री करने वाले पहले एक्टर बन गए हैं।

फिल्म को मिलेगा दो तरफा फायदा...

फिल्म का कलेक्शन अभी और बढ़ेगा। क्योंकि, इस हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी रिलीज नहीं है और शाहरुख खान की फिल्म जीरो की धीमी रफ्तार की वजह से ज्यादातर लोग सिंबा को देखना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म 'सिम्बा' में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अजय देवगन और अक्षय कुमार सरीखे कलाकारों कैमियो भी रखा है, जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म के अंत में सिंबा और सिंघम गुंडों की जिस तरह से धुलाई करते हैं, उसे देख दर्शक सीट पर ही कूद उठते हैं।

#Simmba ends 2018 on a thunderous note... Records superb numbers on Mon [31 Dec]... Will continue its victory march today [1 Jan]... It’s #Simmba wave at the BO... Fri 20.72 cr, Sat 23.33 cr, Sun 31.06 cr, Mon 21.24 cr [better than Fri]. Total: ₹ 96.35 cr. India biz.