Simmba Box Office Collection Day 2: दूसरे दिन बढ़ी रणवीर की फिल्म की रफ्तार, कमाए इतने करोड़

रणवीर सिंह की एक्शन-ड्रामा फिल्म सिंबा (Simmba) बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रही है। शाहरुख खान की 'जीरो' की नाकामी का फायदा रणवीर की फिल्म को मिल रहा है। लोग ये एंटरटेनिंग फिल्म देखने के लिए लगातार थिएटर्स में जा रहे हैं। फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ने अच्छा रिसपॉन्स दिया है। तभी तो फिल्म ने पहले दिन ही 20 करोड़, 72 लाख का शानदार बिजनेस कर लिया है। दूसरे दिन भी फिल्म के कलेक्शन में उछाल देखने को मिला। जी हां, 'सिंबा' ने दूसरे दिन करीब 27 करोड़ का कलेक्शन किया है। इस बात की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। फिल्म की रफ्तार को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि तीसरे दिन फिल्म का कलेक्शन और बढ़ेगा।

. @RanveerOfficial 's #Simmba sees a huge jump on Saturday (Day 2) at the #India Box office..



Early Estimates for All-India Nett - Day 2 is around ₹ 27 Crs..