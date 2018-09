पहचानो तो जानें- श्री कृष्णा के अवतार में कौन है ये फेमस एक्टर...?

हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण पर्वों में से एक श्रीकृष्ण जन्माष्टमी है जिसे भारत में ही नहीं बल्कि और भी कई देशों में भी बड़े हर्ष और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी बीच जन्माष्टमी के अवसर बॉलीवुड एक्टर की एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। लेकिन इस फोटो को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सस्पेंस बना हुआ है। वायरल इस फोटो में बॉलीवुड का कौन-सा शख्स भगवान कृष्ण के बाल अवतार में है नजर आ रहा है यह बता पाना मुश्किल हो रहा है।

अगर आप भी अपने दिमाग की दही बना कर थक चुके हैं तो आपको बता दें कि यह वायरल फोटो बॉलीवुड के डैशिंग एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने फैंस को श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की शुभ कामनाएं देते हुए अपने बचपन की कान्हा अवतार की फोटो शेयर की है।

इस फोटो को शेयर करते हुए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने काफी मजेदार कैप्शन लिखा है। सिद्धार्थ ने लिखा है कि ...सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं.. मेरी प्यारी दादी ने मुझे कृष्णा के रूप में कुछ यूं तैयार किया था..। सिद्धार्थ आगे लिखते हैं कि मुझे किसी वजह से लंबे पेड़ के पास खड़ा किया गया है। शायद हाइट से जुड़ा मामला रहा होगा...।

#HappyJanamashtami #KrishnaJanmashtami जन्माष्टमी की सभी को शुभकामनायह , me dressed as krishna by my beloved Dadi 😊. #throwback #delhihouse #festivaloutfit .....P.S- for some reason placed next to a tall plant. Height reference maybe? 🤔😀😊 pic.twitter.com/EnpdbkAI0g