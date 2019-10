बॉलीवुड में अपने अब तक के सफर को लेकर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने दिया ये बयान

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने शनिवार को बॉलीवुड में अपने सात साल पूरे कर लिए हैं और उनका कहना है कि सेट पर पहले दिन का एहसास, वह घबराहट और रोमांच, सब कुछ उनकी यादों में ताजा है।

बता दें कि सिद्धार्थ ने साल 2012 में करण जौहर की फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। सिद्धार्थ के साथ-साथ आलिया भट्ट और वरुण धवन ने भी इसी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था।

सिद्धार्थ ने ट्वीट किया, 'सेट पर पहले दिन का एहसास, वह घबराहट, रोमांच, ये सभी मेरी यादों में ताजा है। यकीन नहीं आता है कि 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' के सात साल पूरे हो गए हैं। अब तक के इस सफर के लिए आभारी हूं। आगे के लिए रोमांचित हूं। धन्यवाद दोस्तों।'

That feeling of the first day on the sets, the nervousness & the excitement... it's all so fresh in my memories. Can’t believe it’s 7 years to #SOTY already! Grateful for the journey so far. Excited for what lies ahead. Thank you guys. Love & respect 🙏♥️#7YearsOfSOTY pic.twitter.com/QaWHx2mPt9