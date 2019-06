Sidharth Malhotra ने रिलीज किया ‘जबरिया जोड़ी’ का पहला पोस्टर, ट्रेलर लॉन्च को लेकर कह डाली ये बात

१ zabardast jodi 💑 १ dhamakedar story 💭 १ day to go! ☝️ #JabariyaJodiTrailer Out Tomorrow! #JabariyaJodi @parineetichopra @ektaravikapoor @shobha9168 @RuchikaaKapoor @ShaaileshRSingh #PrashantSingh @balajimotionpictures @ZeeMusicCompany #JabariyaJodiOn2ndAug

A post shared by Sidharth Malhotra (@sidmalhotra) on Jun 30, 2019 at 2:32am PDT