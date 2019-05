गायिका Shreya Ghoshal ने एक एयरलाइन्स के लिए ट्वीट कर कही ये बात, जाहिर किया अपना गुस्सा

मशहूर गायिका श्रेया घोषाल (Shreya Ghoshal) ने इस बात पर निराशा जताई है कि उन्हें सिंगापुर एयरलाइन्स की एक उड़ान में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले जाने से रोक दिया गया।

आईएएनएस के मुताबिक श्रेया ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा कि मुझे लगता है कि सिंगापुर एयरलाइन्स नहीं चाहती कि संगीतकार या कोई भी जो अपने कीमती म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट साथ ले जाना चाहे वह इस विमान में यात्रा करे। चलिए, धन्यवाद, सीख मिल गई।

I guess @SingaporeAir does not want musicians or any body who has a precious instrument to fly with on this airline. Well. Thank you. Lesson learnt.