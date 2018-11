अपनी लव लाइफ को लेकर डर गईं श्रद्धा कपूर! 'कॉफी विद करण' शो में आने से किया मना

करण जौहर का 'कॉफी विद करण' शो को आपने देखा ही होगा, इसमें आने वाले गेस्ट्स के साथ करण जौहर हंसी मजाक करते हुए उनकी जिंदगी से जुड़े हुए बहुत से गहरे राज उगलवा लेते हैं। इस समय स्टार वर्ल्ड पर 'कॉफी विद करण' का छठा सीजन चल रहा है। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर को जब करण ने शो में आने का ऑफर किया तो उन्होंने इसमें आने से इंकार कर दिया।

एंटरटेनमेंट पोर्ट्ल स्पॉटबॉय ने सूत्रों के हवाले से इसकी जानकारी दी है कि श्रद्धा अपनी पर्सनल लाइफ को ओपन करने से डर रही हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 'श्रद्धा अपनी निजी जिंदगी और लव लाइफ के बारे में बात करने से कतरा रही थी। इसीलिए उन्होंने बेहद विनम्र तरीके से करण जौहर को इस शो से दूर रहने के अपने फैसले के बारे में बता दिया है।'

अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उस एपिसोड जिसमें श्रद्धा आने वाली थी अब उसमें भूमि पेडनेकर आएंगी।

