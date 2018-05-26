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साइना नेहवाल की Biopic के लिए श्रद्धा कपूर ने शुरू की बैटमिंटन प्रैक्टिस

श्रद्धा कपूर बैटमिंटन में ओलिंपिक मैडल विजेता साइना नेहवाल की बायोपिक की तैयारियां में जुट गई हैं...

SHRADDHA AND SAINA NEHWAL

हाल ही में श्रद्धा कपूर ने बाहुबली फेम के स्टार प्रभास के साथ फिल्म 'साहो' की शूटिंग का पहला अबू धाबी शेड्यूल पूरा किया है। इससे फ्री होते ही श्रद्धा कपूर बैटमिंटन में ओलिंपिक मैडल विजेता साइना नेहवाल की बायोपिक की तैयारियां में जुट गई हैं। बैडमिंटन स्टार खिलाड़ी साइना नेहवाल के जीवन आधारित इस फिल्म को  फिल्म'तारे जमीं पर' के निर्देशक अमोल गुप्ता बनाएंगे। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही शुरू हो जाएगी। 

साइना के रोल के लिए ऐक्ट्रेस श्रद्धा कपूर । बैडमिंटन खिलाड़ी साइना की इस बायॉपिक को प्रड्यूस करेंगे भूषण कुमार, जो इस साल रिलीज होगी।  इसके लिए वो रोज बैटमिंटन की प्रैक्टिस कर रही हैं साथ ही वो हरियाणवी बोली सीख रही हैं। दरअसल साइना नेहवाल हरियाणा की रहने वाली हैं और उनके घर में हरियाणवी का माहौल है। 

जहाँ इस फिल्म का निर्माण भूषण कुमार कर रहे हैं तो वहीं, फिल्म का निर्देशन 'तारे जमीं पर' जैसी फिल्मों का सफल निर्देशन कर चुके अमोल गुप्ता करेंगे। 

फिल्म की स्क्रिप्ट अमितोष नागपाल लिख रहे हैं जो कि  'हिंदी मीडियम' और 'गुलाब गैंग' के लिए भी डायलॉग लिख चुके हैं। फिल्म की जल्द ही शूटिंग शुरू की जाएगी।

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. . . . هل هي بداية سيئة لـ #شرادا_كابور في 2018 : فيلمها سيرة الذلتية لـ #ساينا ​_نهوال_بيوبيك على الرف ؟ . . . . بعد الأداء الكارثي لفيلمها الأخير، هاسينا باركار، هنا نكسة أخرى لشرادا كابور ... للاسف هذا الخبر مزعج لجمهور شرادا كابور بعد الاستعدادها لدور"سينا نيهوال" لكن للاسف يقول مصدر تم وضع الفيلم على الرف. شرادا وساينا قد اجتمعا مع بعض في عدة المناسبات وحتى تم نشر صوراجتماعاتهما على إينستاجرام. وقد تم الاستعدادات شرادا على قدم وساق باستمرار مع تدريبات للعب كرة الريشة . ولكن الآن، ويقال أن تم تاجيل المشروع و لا يعرف إذا تم تأجيله إلى أجل غير مسمى أو ما إذا قد تم تأجيله مده قصيرة . وفي كلتا الحالتين، فمن المؤكد أن هناك اسباب حول تأجيل هذا الفيلم. الأمور لم تسير بسلاسة، شرادا منذ فترة طويلة. على جهة المهنية، كان اداء افلامها في بوكس ​​لم تكن جيدة وحتى حياتها الشخصية فقط بضعة أيام ، كان شرادا في الأخبار لانه عملت 'اونفولوا' لـ فرحان أختر على إينستاجرام. و كان الموقع أول من نشر الخبر . ليس هذا فحسب، وقد انتهى شرادا أيضا في قضية قانونية المتعلقة فيلمها الأخير، هاسينا باركار. منذو بضعة أشهر، تم "اتهام" شرادا في شكوى جنائية تم تقديمها من إحدى شركات التصاميم والأزياء ، ومنتج فيلمها الأخير ، وذلك بسبب مخالفة شروط التعاقد بينهم على توريد ملابس وأزياء البطلة. مصممو الأزياء آج ميستري وثيا مينهاس، (الذي يعمل على أزياء الفيلم) أمام قاضي أنديري متروبوليتان، تم طلب التماس وبعد بضعة أيام، كان هناك تطور في القضية التي أمر فيها القاضي بتحقيق الشرطة في هذه المسألة، مطالبا شرادها مع متهمين آخرين، تواجد بـ أنفسهم في الشرطة. 2017 كان بالتأكيد ليست السنة المثالية للممثلة و 2018 بدأت أيضا بهذا الخبر . الآن، دعونا ننتظر و نشاهد احداث الاخبار عن فيلم سيرة الذاتية لـ ساينا ​​نهوال أو بيكون على الرف . بتوفيق شرادا ❤️ . . . . श्राद्धा कपूर के लिए 2018 से शुरू हो रहा है: साइना नेहवाल बायोलॉजिक शेल्ड? . . . . BAD START TO 2018 For #ShraddhaKapoor: #SainaNehwalBiopic SHELVED? . . . . . . #بوليود #بوليودالعربية #جديد #صور #bollywood #bollywoodactoractress #newsbollywood #new #news #بوليوود #photobollywood #اخباريo للمره الرابعه اعيد اترجم هالخبر💔

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बता दें कि श्रद्धा कपूर भूषण कुमार की एक और फिल्म 'बत्ती गुल मीटर चालू' में भी नज़र आएँगी। जिसमें शाहिद कपूर और यामी गौतम भी मुख्य भूमिका में नज़र आएंगे। यह फिल्म इसी साल 31 अगस्त को रिलीज़ होगी। 

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Serious discussion #sainanehwalbiopic

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  • Web Title:shraddha kapoor closely watch saina style for saina nehwal biopic

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क्वालिफायर 2
सनराइजर्स हैदराबाद174/7(20.0)
vs
कोलकाता नाइट राइडर्स160/9(20.0)
सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 14 रनो से हराया
Fri, 25 May 2018 07:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
एलिमिनेटर
कोलकाता नाइट राइडर्स169/7(20.0)
vs
राजस्थान रॉयल्स144/4(20.0)
कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 25 रनो से हराया
Wed, 23 May 2018 07:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
क्वालिफायर 1
सनराइजर्स हैदराबाद139/7(20.0)
vs
चेन्नई सुपर किंग्स140/8(19.1)
चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 2 विकटों से हराया
Tue, 22 May 2018 07:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
मैच 56
किंग्स XI पंजाब153/10(19.4)
vs
चेन्नई सुपर किंग्स159/5(19.1)
चेन्नई सुपर किंग्स ने किंग्स XI पंजाब को 5 विकटों से हराया
Sun, 20 May 2018 08:00 PM IST
स्कोरकार्डकमेंट्री
फाइनल
चेन्नई सुपर किंग्स
vs
सनराइजर्स हैदराबाद
वानखेडे स्टेडियम, मुम्बई
Sun, 27 May 2018 07:00 PM IST
एकमात्र टी-20 अंतरराष्ट्रीय
वेस्ट इंडीज
vs
आईसीसी विश्व XI
लॉर्ड्स, लंदन
Thu, 31 May 2018 10:30 PM IST
दूसरा टेस्ट
इंग्लैंड
vs
पाकिस्तान
हेडिंग्ले, लीड्स
Fri, 01 Jun 2018 03:30 PM IST

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