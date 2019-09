'नच बलिए 9' में बॉयफ्रेंड आलम से सगाई करेंगी श्रद्धा आर्या, शो से लीक हुई फोटो

What? Did Shraddha Arya and Alam Singh get engaged on Nach Baliye 9?😍😍❤ @pinkvillatelly @sarya12 @alammakkar . . . . . . #shraddhaarya #alamsingh #Nachbaliye9 #nachbaliye #actor #dancedance #engaged💍 #celebs #celebrities #performances #pinkvillatelly

A post shared by Shraddha Arya ➖ Alam Makkar (@shalam_fpx) on Sep 25, 2019 at 6:28pm PDT