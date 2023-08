हॉलीवुड फिल्म से कॉपी किया गया था 'शोले' का यह सीन? आदिल हुसैन के ट्वीट पर चर्चा गरम

ऐप पर पढ़ें

रमेश सिप्पी की आइकॉनिक फिल्म 'शोले' का वो सीन तो आपको याद ही होगा जिसमें गब्बर (अजमद खान) ठाकुर के पूरे परिवार को गोली मार देता है। आपको यह जानकर थोड़ा अफसोस होगा कि वो सीन Sergio Leonne की फिल्म Once Upon A Time in the West से उठाया गया था। एक्टर आदिल हुसैन ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आप Once Upon A Time in the West का वो सीन देख सकते हैं जो 'शोले' के सीन से काफी हद मेल खाता है। बता दें कि 'वन्स अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट' 1968 में आई थी और 'शोले' 1975 में रिलीज हुई थी।

आदिल हुसैन के ट्वीट पर आया रणवीर का जवाब

आदिल हुसैन ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "हाहाहा... किसने सोचा होगा कि सबसे ज्यादा देखी/तारीफ पाई भारतीय फिल्म नीचे दी गई इस फिल्म की कॉपी होगी। शायद आप यह पहले से जानते थे? लेकिन यह नहीं जातने होगे। बॉलीवुड एक्टर रणवीर शौरी ने आदिल के ट्वीट पर एक मजेदार GIF बनाया है। जब आदिल ने GIF के जवाब में कई सारे शर्माने और छिपने वाले इमोजी बनाए तो रणवीर ने जवाब में एक और इमोजी शेयर करते हुए ट्वीट किया- और लोग हैरान हैं कि हम इसे बॉलीवुड क्यों कहते हैं।

कमेंट बॉक्स में ट्रोल करने लगे सोशल मीडिया यूजर

एक यूजर ने इस ट्वीट ट्रेल पर कमेंट किया- और वो कुंठित रहते हैं कि उन्हें ऑस्कर क्यों नहीं मिलता। कॉपी मास्टर कहीं के। एक अन्य यूजर ने ट्वीट पर रिप्लाई किया- और बॉलीवुड वाले चिल्ला-चिल्ला कर थके जा रहे हैं कि पाइरेसी उन्हें मारे डाल रही है। गौरतलब है कि 'शोले' बॉलीवुड की अब तक की सबसे कामयाब फिल्मों में गिनी जाती है। फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जया बच्चन, संजीव कुमार और अमजद खान जैसे दिग्गज सितारे एक साथ नजर आए थे। अजमद खान ने फिल्म में 'गब्बर' का रोल प्ले किया था।