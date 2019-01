The Accidental Prime Minister: ट्रेलर को लेकर अनुपम खेर ने Youtube से पूछा ये सवाल

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की लाइफ पर बनी फिल्म The Accidental Prime Minister का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है। तभी से सुर्खियों में है, ट्रेलर को लेकर काफी विवाद भी हुआ। लेकिन इस वक्त ये ट्रेलर किसी और वजह से चर्चा में है। दरअसल, कल तक यू-ट्यूब पर नंबर वन की पोजीशन पर ट्रेंड कर रहा ये ट्रेलर अब यू-ट्यूब से गायब हो चुका है। इस बात की जानकारी फिल्म में लीड रोल निभा रहे अनुपम खेर ने खुद दी है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये बात सबसे शेयर की है। साथ ही साथ यू-ट्यूब से भी इस मामले में मदद मांगी है।

While we are dealing with the trailer issues of #TheAccidentalPrimeMinister on @YouTube , here is a small request from our team with the link. Please retweet as much as you can. Thanks.🙏 https://t.co/3eEp6xiZaw pic.twitter.com/s7aoOOIgPP

क्या लिखा अनुपम खेर ने...

उन्होंने लिखा है, 'Dear @YouTube!!!मुझे देश के अलग-अलग हिस्सों से यह मेसेज और फोन आ रहे हैं कि जब आप यूट्यूब पर trailer of #TheAccidentalPrimeMinister सर्च करेंगे तो या तो यह आपको नहीं दिखेगा या फिर 50वें पोजिशन पर नजर आएगा, जबकि हम नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहे थे। प्लीज़ हेल्प। #HappyNewYear.'यूट्यूब से वीडियो के इस कदर गायब होने से दर्शक भी हैरान हैं और लगातार अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं।

Dear @YouTube!!! I am getting messages & calls that in parts of our country if you type, trailer of #TheAccidentalPrimeMinister, it is either not appearing or at 50th position. We were trending at No.1 yday. Please help. #HappyNewYear. #37millionviews 😊https://t.co/TUu4AtaRzk pic.twitter.com/KhoZJuxmmu